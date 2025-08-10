Antena Meniu Search
Aventura periculoasă a unui băiat de 10 ani prins conducând în Dolj, cu tatăl în dreapta. Reacţia agenţilor

Un copil de doar 10 ani a fost prins de polițiștii din Dolj la volanul unei mașini, în timp ce tatăl său stătea pe scaunul din dreapta. Cei doi au fost opriți sâmbătă seara în comuna Afumați, iar cazul s-a lăsat cu dosar penal pentru amândoi.

Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a anunţat, duminică, faptul că poliţişti din cadrul Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Rast au oprit, pentru control, sâmbătă seara, un autoturism care circula pe drumurile publice din comuna Afumaţi.

"La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta faţă, tatăl acestuia. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deţine permis de conducere", a arătat sursa citată.

