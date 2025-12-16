Antena Meniu Search
Un bărbat din Prahova a fost arestat după ce a violat o adolescentă cu handicap accentuat

Un bărbat de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru viol săvârşit asupra unui minor şi pornografie infantilă, persoana vătămată fiind o adolescentă de 16 ani cu handicap accentuat, informează, marţi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova.

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 15:13
Cazul este instrumentat de Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti.

"Din probele administrate a rezultat că, în cursul lunii august 2025, cel în cauză, profitând de vulnerabilitatea unei victime minore (16 ani), persoană cu grad de handicap accentuat, ar fi determinat-o să se fotografieze în ipostaze sexuale explicite şi să îi trimită imaginile prin intermediul unei reţele de mesagerie. Ulterior, în perioada octombrie - noiembrie 2025, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, bărbatul ar fi constrâns, de două ori, aceeaşi persoană vătămată minoră să întreţină acte de natură sexuală", arată IJP Prahova, conform Agerpres.

Surse judiciare au precizat, că agresorul este vecin cu minora.

Procurorii DIICOT Ploieşti au luat măsura reţinerii bărbatului, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile. 

