Un american stabilit în România i-a amuzat pe urmăritorii săi de pe TikTok după ce a povestit, cu mult umor, despre "dependența" pe care a căpătat-o de când s-a mutat aici: covrigii.

"Avertismentul" amuzant al unui american despre România: Nu mi s-a spus că sunt "dependențe" la fiecare colț - TikTok

"Când m-am mutat în România nimeni nu mi-a spus că se vând "dependențe" ieftine la fiecare colț. E o nebunie și sunt atât de multe sortimente. COVRIGUL. Sunt simpli, cu semințe... Cum ar trebui să trec pe lângă fără să-mi cumpăr?! Sunt atât de buni, crocanți și calzi. Este cea mai grea "dependență" cu care m-am confruntat", spune Mike. "România nu e o țară "sigură"... covrigi la fiecare colț. Cântarul meu nu e fericit", a mai glumit bărbatul din State.

Postarea a stârnit rapid reacții din partea urmăritorilor, care s-au grăbit să-i recomande tot felul de sortimente și combinații "tradiționale" de covrigi. Mulți l-au încurajat, cu entuziasm, să încerce și alte preparate emblematice pentru România, precum micii sau chiar shaorma. O bună parte dintre ei au spus că îi împărtășesc dragostea pentru covrigii românești și s-au amuzat copios de felul sincer și savuros în care americanul și-a descris experiența.

Bărbatul se numește Mike și locuiește într-un mic sat din România, la aproximativ două ore de București. Povestea lui parcă e desprinsă din filme: părinții săi sunt români, iar prima vizită în țară l-a făcut să se îndrăgostească iremediabil de acest loc. A decis să se mute aici pentru a-și înțelege mai bine originile, așa cum povestește într-un comentariu lăsat la unul dintre videoclipurile sale.

Mike spune că iubește fiecare clipă petrecută în România, de la oameni, la mâncare și cultură, și mărturisește, cu emoție, că nu crede că ar mai putea pleca vreodată de aici.

