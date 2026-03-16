Vremea de mâine 17 martie. Diferenţe mari de temperatură între regiuni, de la -7 la 17 grade, însoţite de ploi
Vremea se menține mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile din timpul zilei vor ajunge până la 17 grade, însă în unele regiuni vor apărea înnorări și, izolat, ploi slabe sau precipitații mixte la munte. În același timp, vântul se va intensifica în anumite zone, iar dimineața și noaptea pot apărea condiții de ceață.
În cursul nopţii, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între -4 şi 5 grade, însă în depresiunile din estul Transilvaniei va fi mai frig, cu aproximativ -8 grade. Pe arii restrânse se va forma şi ceaţă, care poate reduce vizibilitatea.
Vremea de mâine 17 martie în ţară
Valorile termice din timpul zilei vor fi, în general, peste mediile multianuale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în vestul şi nord-vestul ţării. Izolat, în Banat şi Crişana, pot apărea ploi slabe, iar în Carpaţii Occidentali şi vestul Carpaţilor Meridionali sunt posibile precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, însă se va intensifica în timpul nopţii în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge 50-60 km/h. În zona montană înaltă, vântul va fi şi mai puternic, cu rafale de 70-80 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 şi 17 grade, iar cele minime se vor situa între -7 şi 7 grade. Dimineaţa şi noaptea, izolat se va forma ceaţă.
Vremea de mâine 17 martie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, temperaturile vor rămâne uşor peste valorile obişnuite pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade, iar minima va coborî la 1-3 grade.
La Cluj, vremea va fi puţin mai caldă decât astăzi, cu temperaturi maxime în jur de 12 grade. Pentru mâine nu sunt aşteptate ploi.
Vremea de mâine 17 martie la munte
La munte, în zona Carpaţilor Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali sunt posibile precipitaţii mixte. În acelaşi timp, în zona montană înaltă, vântul va sufla mai puternic, cu rafale ce pot atinge 70-80 km/h.
