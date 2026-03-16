E război între ministrul agriculturii şi supermarketuri. Florin Barbu acuză retailerii că nu le permit producătorilor români să intre pe rafturi şi că de fapt o mare cantitate din marfa autohtonă e vândută sub branduri străine. Ministerul cere, de asemenea, verificarea adaosurilor comerciale care apar pe traseul dintre fermieri și rafturile magazinelor, după ce a observat diferențe uriașe între prețul de la producător și cel plătit de consumatori.

Carnea de porc se vinde în continuare, la poarta fermei, sub preţul de producţie. Mai puţin de 5 lei kilogramul. Clienţii ajung să o cumpere şi de şapte ori mai scump.

În supermarketuri preţurile sunt în continuare mari pentru carnea de porc. Avem aici cotlet de porc fără os, feliat, 35 de lei kg şi ceafă de porc, 34 de lei pe kg.

"Preţurile mici de acum nu sunt un lucru normal. Calculăm în jurul a 30 de euro pe cap de animal, ori sute, mii de animale care sunt livrate săptămânal, pierderile sunt de ordinul zecilor de mii sau sutelor de mii de euro.", explică Adrian Balaban, producător de carne de porc.

Articolul continuă după reclamă

În schimb, carnea de porc din import este mai ieftină. Ba chiar există şi promoţii. Avem carne de porc din Spania, 13,99 lei kilogramul.

"Spania, din diverse motive, a pierdut nişte contracte în Orientul îndepărtat, are un surplus foarte mare de carne şi a invadat piaţa din Europa cu carne de porc extrem de ieftină.", explică Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

Ministrul Agriculturii vrea sa verifice piaţa.

"Trebuie să vedem preţul de la poarta fermei şi preţul magazinului de retail din România. Aceste diferenţe foarte mari. Poate exista o pratică neloială între producătorul de carne, abator şi magazinul de retail.", spune Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

"Probabil îşi pun un adaos mai mare.", spune un cetăţean.

"Toate adaosurile comerciale pe care le pune supermarketul, chiria locaţiei.", adaugă un alt cetăţean.

Şi la carnea de pasăre sunt probleme. Florin Barbu acuză retailerii că nu le permit producătorilor să intre la raft. Mai mult, oficialul spune ca produsele inr un mare lanţ se vând sub un brand străin, un offshore din Cipru.

"Brandul prezentat este un privat label, e o marcă proprie a unui retailer, care a decis să transfere logistica de producţie şi de distribuţie către o firmă terţă. Faptul că e o firmă din Cipru, nu poate să ridice semne de întrebare, nu se încalcă nicio lege.", explică Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

România importă peste 70% din carnea de porc pe care o consumă.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰