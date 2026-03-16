4,5 milioane de euro pentru promovarea turistică a României pe piețele externe

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ambrozie-Irineu Darău, a anunțat luni că bugetul alocat promovării turismului în România va fi dublat în 2026, ajungând la aproximativ 4,5 milioane de euro. Decizia urmărește creșterea vizibilității țării pe piețele externe și stimularea investițiilor în comunități și obiective turistice, cu accent pe relansarea turismului rural.

de Redactia Observator

la 16.03.2026 , 22:03
„Turismul – am insistat încă de când am ajuns ministru și voi continua să o fac – are nevoie de mult mai multe sume pentru promovare. Dacă am compara bugetul de promovare al destinației România cu bugetele de promovare ale altor țări, chiar și mai mici, vom vedea că încă nu suntem unde trebuie”, a afirmat ministrul, la prezentarea bugetului pe 2026.

Buget dublu pentru promovarea turistică a României

Potrivit acestuia, Ministerul Economiei a reușit să dubleze alocarea pentru promovarea turistică. „Am reușit, și mulțumesc Ministerului Finanțelor pentru acest lucru, să dublăm alocarea bugetară aici: de la 2,2 milioane de euro vom ajunge la aproximativ 4,5 milioane de euro, iar pe credite de angajament avem peste 20 de milioane de euro”, a precizat Darău.

Ministrul a explicat că fondurile vor fi folosite pentru promovarea României ca destinație turistică și pentru investiții în comunități. „Ne dorim să promovăm România ca destinație atractivă, să investim în comunități, să avem bani pentru investiții în obiective turistice și să relansăm turismul rural”, a mai spus el.

Darău a adăugat că bugetul include și fonduri pentru dezvoltarea turismului și investiții locale, precum și pentru susținerea unor proiecte de dezvoltare economică regională.

ministrul economiei turism rural
