O avocată a fost prinsă în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro mită. Totul, în schimbul promisiunii unor intervenții în justiție, dar şi în alte instituţii importante.

Adriana Georgescu ar fi primit suma dintr-un total pretins de 500.000 de euro, după ce i-ar fi promis omului de afaceri Paul Tucan că-i va face legături la Administrația Prezidențială. De acolo, direct cu șeful DNA, Marius Voineag.

Membră a PNL Sector 1, partidul a decis aseară să o suspende. În ultimii ani, avocata ar fi ocupat de mai ori funcţii de consilier, inclusiv în Ministerul Transporturilor şi în Primăria Sectorului 1.

În timpul audierilor de aseară, avocatei i s-a făcut rău, iar procurorii DNA au chemat ambulanţa. În dosar a fost reţinut deja pentru trafic de influenţă și un bărbat care se prezenta drept general SIE, fără a avea această calitate.

