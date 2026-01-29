Antena Meniu Search
Steven Seagal își vinde conacul din Moscova pentru 7,5 milioane de dolari

Steven Seagal a decis să vândă conacul său din Rublyovka, o zonă exclusivistă din Moscova, la prețul de 700 de milioane de ruble, echivalentul a circa 7,5 milioane de dolari, conform News.ro.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 09:41
Casa, cu o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi, este situată într-un complex rezidenţial închis, cu doar 22 de proprietăţi.

Clădirea principală include trei dormitoare, un birou, un cinematograf privat, o cramă şi un garaj. Terenul include, de asemenea, o casă de oaspeţi cu o baie turcească şi un foişor cu zonă pentru grătar.

Seagal a obţinut cetăţenia rusă în 2016 şi a cumpărat proprietatea în 2019 pentru 80-100 de milioane de ruble (aproximativ 1-1,3 milioane de dolari la momentul respectiv). El nu locuieşte în această reşedinţă. Vânzarea ar fi legată de mutarea proprietarului într-o altă casă de ţară.

