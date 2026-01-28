Antena Meniu Search
Băiat de 8 ani din Bucureşti, violat de sora sa vitregă. Tânăra de 21 de ani a fost reținută

Un băiat de 8 ani a fost violat de sora sa vitregă, în vârstă de 21 de ani. Tânăra și un alt bărbat de 28 de ani, care avea în telefon materiale pornografice cu minori, au fost reținuți de procurorii DIICOT.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 18:39

Procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus miercuri reținerea a doi inculpați, o femeie și un bărbat, cu vârstele de 21 și 28 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.

Tânăra este acuzată și de viol și agresiune sexuală săvârșite asupra unui minor, iar bărbatul și de încălcarea unui ordin de protecție.

Copilul de 8 ani, supus faptelor groteşti de sora vitregă

Articolul continuă după reclamă

Din cercetări a reieșit că, în lunile aprilie și iulie 2024, profitând de imposibilitatea unei victime minore de 8 ani de a-și exprima voința, inculpata a întreținut cu aceasta acte de natură sexuală, context în care a realizat, cu telefonul mobil, mai multe filmări, pe care le-a stocat în același dispozitiv.

De asemenea, bărbatul a deținut și stocat într-un sistem informatic mai multe fișiere, conținând filmări cu minori aflați în ipostaze sexuale explicite. De asemenea, cercetările au stabilit că inculpatul, în mod repetat, a încălcat ordinul de protecție emis pe o perioadă de 6 luni de către Judecătoria Sectorului 5 București, la data de 03.11.2025, la solicitarea inculpatei, prin aceea că nu a respectat obligația de a păstra o distanță minimă de 200 metri față de aceasta și totodată a contactat-o de mai multe ori, atât telefonic, cât și prin intermediul unor aplicații online.

În cauză, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile. 

Surse din cadrul anchetei susțin că tânăra este sora vitregă a băiatului de 8 ani.

