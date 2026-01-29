Politico: Un acord de pace între Rusia şi Ucraina pare aproape, dar rămâne blocat pe trei puncte-cheie

Negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina par să avanseze, cel puțin la nivel declarativ. În realitate însă, Moscova și Kievul rămân blocate pe aceleași trei puncte-cheie care au alimentat conflictul încă de la început: teritoriul, garanțiile de securitate și momentul unui armistițiu, scrie POLITICO .

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că delegația sa ar putea avea o nouă rundă de discuții cu Rusia și Statele Unite chiar de duminică. Potrivit ministrului ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, Zelenski este dispus să se întâlnească direct cu Vladimir Putin. Totuși, oficialul a admis că "cele mai sensibile probleme sunt încă nerezolvate".

Înaintea discuțiilor desfășurate recent în Emiratele Arabe Unite, emisarul american Steve Witkoff spunea că diferențele dintre părți s-au redus la o singură problemă, "rezolvabilă". La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, afirma la Davos că un acord este "destul de aproape". După întâlniri, însă, pozițiile au rămas înghețate pe trei subiecte majore.

Teritoriul

Cea mai mare presantă problemă este legată de regiunea Donbas din estul Ucrainei. Deși Rusia nu mai are capacitatea de a ocupa întreg teritoriul ucrainean, Vladimir Putin își dorește cel puțin controlul total asupra Donbasului, pe lângă Crimeea, deja anexată, scrie Politico.

Moscova propune așa-numita "formulă Anchorage", care presupune ca Ucraina să cedeze întregul Donbas, inclusiv zone pe care armata rusă nu le controlează. Kremlinul susține că acest lucru ar fi fost convenit de Putin și Trump la summitul din Alaska, de anul trecut.

Pentru Kiev, cedarea de teritoriu este ilegală și profund nepopulară. Zelenski a sugerat anterior o soluție de compromis: demilitarizarea zonei și transformarea ei într-o zonă economică liberă, care să rămână oficial parte a Ucrainei. Rusia a respins categoric ideea.

Un alt punct sensibil este centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflată sub control rusesc. Zelenski vrea ca aceasta să fie administrată în comun de Ucraina și SUA. Moscova cere fie să fie parte din acord, fie să împartă controlul cu Washingtonul sau, eventual, cu Kievul.

Securitatea

Ucraina cere garanții clare de securitate, pentru a preveni o nouă invazie rusă. Marea Britanie și Franța au anunțat deja că ar putea trimite trupe în Ucraina după semnarea unui acord de pace. SUA, însă, nu au spus clar cât de departe sunt dispuse să meargă.

Un plan discutat la Washington prevede aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în 2027. Aderarea la UE implică sprijin reciproc în caz de atac, dar procesul este încă în faza negocierilor.

Rusia respinge ferm prezența trupelor NATO în Ucraina și cere propriile garanții de securitate: excluderea definitivă a aderării Ucrainei la NATO, reducerea armatei ucrainene și un drept de veto asupra deciziilor de apărare ale Kievului.

Armistițiul

Pentru ucraineni, cea mai urgentă problemă este oprirea luptelor. Kievul cere un armistițiu imediat. Moscova insistă că mai întâi trebuie semnat un acord, abia apoi poate fi discutată încetarea focului.

Până atunci, atacurile continuă. Rachetele și dronele rusești lovesc zilnic infrastructura ucraineană, lăsând sute de mii de oameni fără curent și căldură. Miercuri, Zelenski a acuzat Rusia de „terorism”, după ce o dronă a lovit un tren de pasageri, ucigând cinci persoane.

Ambele părți încearcă să arate că sunt dispuse să coopereze, mai ales în fața administrației Trump. Kremlinul vorbește despre dialog și progrese tehnice. Analiștii ucraineni sunt mai sceptici. Potrivit experților, Ucraina dă semne că ar fi dispusă la compromisuri, în timp ce Rusia doar câștigă timp, fără să renunțe la obiectivul de a supune Ucraina.

"Putin a devenit obsedat de acest război", spune analista Tatiana Stanovaia. "Pentru el, este o miză existențială". Chiar și în Ucraina, un acord care ar presupune cedarea Donbasului ar fi extrem de greu de acceptat politic. Zelenski a vorbit despre posibilitatea unui referendum sau a unor alegeri, dar doar după un armistițiu.

Sondajele arată că ucrainenii vor pace, dar nu mai au încredere că negocierile conduse de SUA vor duce la un rezultat corect. "Zelenski vrea să rămână în istorie ca președintele care a salvat Ucraina", spune un analist politic de la Kiev. "Nu ca cel care a pierdut războiul".

