Bolojan nu exclude scenariul unui guvern minoritar: Se pot întâmpla astfel de lucruri, dar trebuie stabilitate

Premierul Ilie Bolojan a declarat la RFI România că nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar, în contextul tensiunilor din coaliție, "dar e de dorit să avem stabilitate politică".

"Aritmetică parlamentară arată că dacă vrem o majoritate stabilă e nevoie de partidele care pot face majoritatea, ai nevoie de partidele din coaliție. Aici nu e vorba de dorința de a fi într-o coaliție sau nu, e un dat".

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar, premierul a spus că "am mai ajuns la guverne minoritate în crize. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri în perioada următoare, dar e de dorit să avem stabilitate politică. Este de dorit să avem politici predictibilitate. Am avut o întâlnire cu agenția de rating Fitch și o parte dintre indicatorii după care agențiile dau ratinguri, deci încrederea în țară noastră, este stabilitatea în guvernare.

Orice fel de scandal gratuit în coaliție, doar pentru a te promova, are un cost pe care direct sau indirect cetățenii îl plătesc sub formă de dobânzi. Nu am vrut să spun că e o ipoteză de lucru, ci doar că dacă apar crize politice, în situații de parlament pulverizat, guvernarea se poate face cu guvern minoritar. Nu este de dorit și eu personal nu încurajez această situație. Cu siguranță, dacă am fi respectat protocolul coaliției și programul de guvernare, multe măsuri care nu au fost adoptate ar fi fost deja adoptate".

Bolojan, despre tensiunile din coaliţie

Ilie Bolojan a fost întrebat şi care este atmosfera în coaliţie şi cum se simte când unii lideri PSD îl etichetează ca "lăutar" sau "kamikaze". "Nu poţi să ai dezvoltare, nu poţi să ai politici predictibile, nu poţi să îţi îmbunătăţeşti cota de încredere dacă nu ai stabilitatea în această coaliţie. Şi nu este foarte comod să ai patru partide în coaliţie cu istorii complicate, cu conflicte între ele, dintre care unele vor să joace şi rolul opoziţiei din interiorul guvernării.

Şi da, dacă din punct de vedere uman uneori nu este foarte confortabil să te întâlneşti cu oameni în şedinţe care se comportă absolut raţional şi după aceea pe posturile de televiziune, în declaraţii publice sau prin postări, îi vezi că au un comportament total diferit, eu am încercat în toată această perioadă să nu potenţez aceste conflicte. Am încercat să mă concentrez pe problemele care ţin de realităţile noastre, pe rezolvarea lor şi să nu răspund cu aceeaşi monedă la ceea ce se întâmplă", a explicat premierul Bolojan.

El a precizat că cineva care nu a participat la şedinţele de coaliţie, dacă aude ceea ce se declară în spaţul public, ar crede că "ne-am scos ochii acolo". "Dar în mod evident, acest tip de colaborare în care există în permanenţă formule de critici, de încercare de a ieşi din orice zonă de responsabilitate care ar suna prost, de a bonifica doar lucrurile care sună bine din guvernare, nu cred că aduce niciun câştig nici celor care fac asta şi nu aduce nici percepţie de stabilitate în ţara noastră.

Gândiţi-vă când cineva se uită la ceea se declară în spaţiul public, dacă n-ar participa la şedinţele de coaliţie, ar crede că ne-am scos ochii acolo şi am avut chiar un episod săptămâna trecută cu o parte din colegii de la ministerul de Finanţe care au participat să dea explicaţii şi spun, dacă ne-am fi uitat doar la televizor sau la declaraţii publice, credeam că această şedinţă a fost foarte problematică, dar fiind acolo ne-am dat seama că distorsionarea este foarte mare şi eu am evitat să intru în acest joc având această responsabilitate pentru ţara noastră", a mai transmis premierul.

El a fost întrebat dacă nu poate fi interpretat ca slăbiciune faptul că nu răspunde acestor atacuri.

"Poţi să dai această senzaţie. În mod cert, toate atacurile care vin asupra unei persoane care este pe o funcţie publică, o pot şi slăbi. Dar gândiţi-vă că un guvern, dacă nu are o autoritate, nu poate să reuşească să-şi pună în practică programul şi, în mod evident, acest tip de atacuri care trec peste o anumită limită nu ajută nici la percepţia de stabilitate, nici la rezultatele guvernului şi, într-un fel sau altul, practic e o formă de atac inclusiv la miniştrii partidelor care susţin acest guvern", a mai declarat Bolojan.

