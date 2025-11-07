Accident naval suprins de o cameră de bord. Două ambarcaţiuni se ciocnesc violent, iar un bărbat aflat într-una dintre ele este pur şi simplu aruncat în aer. Incidentul a avut loc joi, la mila 23, zona Canal Eracle, Delta Dunării. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

În imagini se vede cum barca circulă cu viteză şi nu dă nici un semn de evitare. Barcagiu recunoaşte că nu a văzut cealaltă ambarcaţiune şi de aceea nu a putut evita impactul. Un bărbat a fost aruncat în aer, însă din fericire nu a fost rănit grav.

„Băi nebunilor, băi”. „ Nu v-am văzut, pe cuvânt”. „Ştii ce mi-ai făcut acuma. ştii cât mi-ai dat daună”. Nu s-a dat nicio amendă, proprietarii bărcilor s-au înţeles între ei.

Ce spun poliţiştii

În cursul zilei de ieri în jurul orei 7:40 IPJ Tulcea a fost sesizat prin apel 112 despre accidentul dintre cele 2 ambarcațiuni. Nu sunt victime, doar pagube minore la ambele ambarcațiuni, cei în cauză au rămas ulterior la pescuit. Evenimentul este in compententa Căpităniei Tulcea ( Autoritatea Navala Tulcea).

