Video „Băi nebunilor, băi”. Momentul când două ambarcaţiuni se ciocnesc. Un bărbat a fost aruncat în aer

Accident naval suprins de o cameră de bord. Două ambarcaţiuni se ciocnesc violent, iar un bărbat aflat într-una dintre ele este pur şi simplu aruncat în aer. Incidentul a avut loc joi, la mila 23, zona Canal Eracle, Delta Dunării. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 17:52

În imagini se vede cum barca circulă cu viteză şi nu dă nici un semn de evitare. Barcagiu recunoaşte că nu a văzut cealaltă ambarcaţiune şi de aceea nu a putut evita impactul. Un bărbat a fost aruncat în aer, însă din fericire nu a fost rănit grav.

„Băi nebunilor, băi”. „ Nu v-am văzut, pe cuvânt”. „Ştii ce mi-ai făcut acuma. ştii cât mi-ai dat daună”. Nu s-a dat nicio amendă, proprietarii bărcilor s-au înţeles între ei.

Ce spun poliţiştii

În cursul zilei de ieri în jurul orei 7:40 IPJ Tulcea a fost sesizat prin apel 112 despre accidentul dintre cele 2 ambarcațiuni. Nu sunt victime, doar pagube minore la ambele ambarcațiuni, cei în cauză au rămas ulterior la pescuit. Evenimentul este in compententa Căpităniei Tulcea ( Autoritatea Navala Tulcea).

Redactia Observator
Redactia Observator Like

accident naval ambarcatiuni
