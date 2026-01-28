S-au tras focuri de armă în timpul perchezițiilor la medicul Cristian Andrei, acuzat de agresiune sexuală

Poliţiştii au efectuat mai multe percheziții, miercuri, la doctorul Cristian Andrei, acuzat că a agresat sexual mai multe cliente, dar și de practicarea ilegală a profesiei de psihoterapeut. Oamenii legii au fost nevoiţi să tragă cu bile de cauciuc împotriva a doi câini agresivi, în timp ce o echipă de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale (SAS) se afla în locuinţă.

"În contextul punerii în executare a unui mandat de percheziţie domiciliară la o adresă din judeţul Dâmboviţa, echipa SAS a pătruns fără forţarea căilor de acces.

În timp ce traversau curtea, pe o distanță de aproximativ 200-250 metri, luptătorii de la SAS au constatat prezenţa a doi câini agresivi, fapt ce crea un risc imediat pentru siguranţa personalului participant. Un politist a făcut uz de armă (armă cu muniție cu bile de cauciuc). În urma uzului de armă nu s-a produs rănirea câinilor și nici pagube materiale", au declarat surse judiciare.

Poliţiştii au efectuat miercuri percheziţii în trei locaţii din Bucureşti, Târgovişte şi judeţul Ilfov, într-un dosar în care doctorul Cristian Andrei este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi.

Articolul continuă după reclamă

"Astăzi, 28 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 1 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiu București, Târgoviște și în județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală", se arată în comunicat.

Ce acuzaţii i se aduc medicului Cristian Andrei

În urma probatoriului administrat a reieșit faptul că, în perioada 01.07.2004-10.11.2025, un bărbat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog, și nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.

De asemenea, în perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că ar avea calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare.

Totodată, din cercetări a rezultat că, în perioada 21.10.2019-15.03.2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în municipiul București, Sectorul 1, al cărui președinte ar fi bărbatul în cauză, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică.

În același context și interval de timp, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol, constând în aceea că, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, ar fi întreținut raport sexual cu aceasta.

De asemenea, la data de 09.01.2024, în cadrul unei ședințe de psihoterapie desfășurate la sediul aceluiași institut, cu punct de lucru în sectorul 2, profitând de starea de vulnerabilitate a unei alte persoane vătămate, aflate sub îngrijirea sa psihoterapeutică, sub pretextul desfășurării unui joc psihologic, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia, constând în cuprinderea de brațe și sărutarea forțată.

La data de 24.01.2024, în același loc, bărbatul ar fi încercat să comită o infracțiune de agresiune sexuală, prin constrângere, prin aceea că i-ar fi prins mâna persoanei vătămate și ar fi încercat să i-o aşeze, peste haine, pe zona lui genitală, iar ulterior ar fi încercat să o sărute, luând-o în brațe și strângând-o cu putere.

Totodată, la data de 18.11.2024, la sediul institutului cu un alt punct de lucru din Sectorul 1, folosindu-se de autoritatea funcției și de relația de subordonare față de o a treia persoană vătămată, studentă care desfășura activități practice sub coordonarea sa, bărbatul ar fi exercitat acte de agresiune sexuală, constând în atingerea acesteia pe sub haine, iar ulterior, prin constrângere, ar fi continuat actele de natură sexuală, inclusiv atingeri forțate, împiedicând persoana vătămată să se apere.

Astfel, în vederea completării materialului probator au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară.

Persoana vizată a fost depistată și urmează să fie condusă la audieri. Față de acesta vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, sub supraveghere Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

Fără acreditare pentru practică

Conform unei anchete PressOne, medicul Cristian Andrei cunoscut, în spaţiul public drept "psihoterapeut" și "psiholog" şi cu o prezenţă media semnificativă, nu are formarea acreditată necesară pentru a practica legal psihoterapia. În plus, două foste cliente l-au acuzat de hărțuire sexuală și abuz terapeutic în timpul unor ședințelor de terapie.

Concret, el este medic psihiatru cu specializare în neuropsihiatrie infantilă din anul 1993, adică este calificat să trateze probleme psihice la copii și adolescenți. În acea perioadă, în România nu exista o reglementare clară pentru activitatea de psihoterapie. Însă din 2004, s-a înființat Colegiul Psihologilor din România, iar psihoterapia a devenit o profesie reglementată distinct, cu cerințe clare: o formare profesională specială (de 2-3 ani), urmată de 2 ani de practică sub supervizare. Cristian Andrei nu a urmat aceste etape, deci nu are dreptul legal să practice psihoterapia. Cu toate astea, încă din 2002 el s-a prezentat ca psihoterapeut în presă şi social media.

Cristian Andrei a recunoscut pentru PressOne că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie și nici nu intenționează să-l obțină. Mai mult, două dintre fostele sale cliente îl acuză de hărțuire sexuală în timpul "terapiei". Una dintre fostele cliente îl acuză pe Cristian Andrei că, sub pretextul ședințelor de psihoterapie, i-a făcut avansuri sexuale, a atins-o fără consimțământ, a manipulat-o emoțional și a întreținut relații sexuale cu ea chiar în cabinet, potrivit sursei citate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰