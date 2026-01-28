Un bărbat din Iaşi şi-a ucis mama, apoi a aşteptat cuminte să vină poliţiştii

Un bărbat din Iaşi, pe fondul consumului de alcool, şi-a ucis mama, după care a aşteptat să vină poliţiştii. Crima a avut loc în localitatea Bălțați.

Poliţiştii l-au găsit pe bărbat acasă, unde a avut loc crima.

Ce spun oamenii legii

La data de 27 ianuarie a.c., în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție Rurală Bălțați au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi ucis mama.

La fața locului, în imobilul din comuna Butea, județul Iași, polițiştii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificată o femeie, de 64 ani, decedată, precum și un bărbat, de 33 ani, bănuit de comiterea faptei.

O echipă din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iași, împreună cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, s-a deplasat la fața locului pentru efectuarea de cercetări.

Precizăm faptul că din verificările efectuate, a rezultat faptul că nu au fost emise ordine de protectie provizorii, ordine de protecție și nici nu au fost sesizări.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun.

