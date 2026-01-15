Un fost procuror din Iaşi a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Magistratul este acuzat că a obligat o copilă de 15 ani să întreţină relaţii sexuale cu el timp de doi ani. Mai mult, victima ar fi fost ameninţată cu moartea. După ce a rămas însărcinată procurorul ar fi obligat-o să avorteze. Abuzurile au continuat şi după avort.

Totul a ieșit la iveală în 2018, la aproximativ 7 luni de la momentul în care abuzurile asupra fetei s-ar fi oprit. Părinții au aflat de la copilă tot ceea ce a suferit timp de 2 ani, în perioada 2015-2017, și atunci au făcut o plângere la parchet. Dar pentru că nu s-au putut aduna probe și ar fi fost prea târziu depusă plângerea, inițial s-a clasat dosarul. La un moment dat, însă nu după mult timp, s-a aflat în spațiul public despre această situație, așa că a fost redeschisă încheta, iar în 2023 a fost trimis în judecată procurorul.

În perioada în care aveau loc abuzurile, era chiar șef la parchetul de pe lângă judecătoria din Răducăneni. În acea perioadă, când fata avea doar 15 ani, a început să o violeze, atât în autoturismul personal cât și într-un apartament din Iași, sub pretextul că făcea curățenie. O chema pe fată acolo, dar aceasta, de teamă că ar putea fi dezvăluit tot ce se întâmplă, și pentru că acesta o amenința cu moartea, nu a spus nimic timp de aproape 2 ani.

La un moment dat, când ea avea 16 ani, a rămas și însărcinată, iar sub un nume fals a fost pusă de către bărbat să facă un avort la o clinică din Iași. Acesta nu a recunoscut inițial nimic din toate acuzațiile aduse. Ar fi încercat să explice că s-ar fi încercat obținerea de bani de pe urma lui prin inventarea acestor lucruri.

În cele din urmă însă, judecătorii din Bacău au decis că totul a fost adevărat, așa că l-au condamnat acum la 8 ani de închisoare pentru viol în formă continuată. El este suspendat din funcție de când au început cercetările și pe toată durata procesului. Sentința nu este însă una definitivă și poate fi contestată.

