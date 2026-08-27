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Video Băieţel de 8 ani, la spital după ce o poartă masivă de fotbal a căzut peste el, la joacă

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Alexandra Paraschiv | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.08.2026, 08:22 | Modificat la 27.08.2026, 08:40

Un moment de distracţie se poate transforma într-o vizită la spital. Un băieţel din Vaslui a fost rănit, după ce poarta de pe terenul e fotbal s-a răsturnat.

Copilul s-a sprijinit puţin şi poarta s-a răsturnat. Minute bune a fost inconştient, iar când au ajuns medicii la el avea dureri mari şi o rană pe frunte.

De la Spitalul Judeţean Vaslui a ajuns la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, unde este, în continuare, îngrijit.

Nu este un caz izolat. În urmă cu doi ani, în Suceava, un băiat de 8 ani şi-a pierdut viaţa după ce o astfel de poartă s-a prăbuşit peste el. La Alba Iulia, a căzut peste mâna unui copil de 12 ani în curtea şcolii.

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Alexandra Paraschiv
Alexandra Paraschiv
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