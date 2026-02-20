Avertisment de la polițiști. Tot mai mulți bani de recuzită inundă Uniunea Europeană. Peste un miliard 200 de milioane de euro falși au fost retrași de anchetatorii de la crimă organizată anul trecut. Cea mai mare captură, aproape un miliard de euro, a fost făcută în portul Constanța.

Un container cu cinci milioane de bani de jucărie în mai multe valute a fost interceptat de polițiștii români în octombrie anul trecut. Folosirea acestor bancnote este interzisă. Legal pot fi utilizate în spectacole, de exemplu, dar numai cu o autorizație specială.

"În ceea ce privește bancnota națională este nevoie de un aviz scris din partea Băncii Naționale a României, iar în cazul bancnotelor în euro, este necesar un aviz din partea Băncii Centrale Europene", a explicat un ofițer DCCO.

De unde provin banii de recuzită

Banii de recuzită au început să înlocuiască falsificarea bancnotelor acum cinci ani. De atunci, polițiștii români au instrumentat peste 2.500 de dosare penale pentru punerea în circulație a acestor obiecte care, cel mai adesea, provin din China, Turcia și Statele Unite ale Americii.

"Există site-uri pe internet care vând aceste bancnote cu inscripții suplimentare, cunoscute sub numele de artist design. […] Printr-o simplă comandă online, bancnotele sunt livrate din țările sursă. […] Ulterior, persoanele cu intenții criminale folosesc aceste bancnote în tranzacții cu persoane fizice, cumpărând diverse produse, telefoane, bijuterii", a mai explicat ofițerul DCCO.

Cum poți să verifici dacă bancnotele tale sunt reale

Diferența dintre banii de recuzită și cei adevărați devine tot mai greu de sesizat, cu toate acestea există metode prin care poți să îi verifici.

Biroul European de Poliție a intensificat acțiunile și în șase luni a confiscat aproape 400 de colete cu bani falși.

