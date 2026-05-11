Nota de plată de la prima întâlnire nu mai vine cu reguli clare. Dacă în trecut exista aproape automat ideea că bărbatul trebuie să plătească, tinerii de astăzi privesc lucrurile puţin diferit. Tot mai mulți aleg să împartă nota și spun că relațiile moderne ar trebui să înceapă de la egalitate, inclusiv atunci când vine vorba despre bani.

Acum, la o simplă masă de cafenea nu se servește doar cafea. Se servește și o întrebare clasică: cine plătește? Pentru unii, răspunsul e simplu și rapid: eu sau împărțim. Pentru alții însă, momentul notei de plată e mai tensionat decât întâlnirea în sine. Tradiția spune că bărbatul face primul gest. Realitatea tinerilor de azi spune altceva: egalitate, independență și… nota la jumătate.

"La prima întâlnire, s-a văzut după situație, au fost niște priviri ciudățele între cei doi. El propusese să cumpere ceva să împartă, tipei nu i-a plăcut foarte tare, până la urmă a ajuns să-și cumpere doar pentru el și ea a plecat cu cafeaua, dar nu a fost foarte încântată de situație. La prima întânire mereu există niște priviri între cei doi care nu sunt foarte comode nici pentru mine ca barista din spate", povestește Rodica, barista.

Astfel, momentul notei de plată a devenit un test de valori și compatibilitate. Dacă pentru unii înseamnă independență și egalitate, pentru alții reprezintă interes și implicare emoțională. "Dacă bărbatul a făcut invitația, clar el. Dar nu mi se pare un lucru general valabil. Într-o relație sănătoasă și femeia poate plăti. Fiecare a plătit partea lui", spun oamenii.

Banii rămân și una dintre cele mai sensibile teme în cuplu. 78% dintre români spun că problemele financiare sunt principalul motiv de ceartă într-o relație, iar un român din trei recunoaște că ascunde anumite cheltuieli sau venituri față de partener. "Banii mei sunt banii mei, banii lui sunt banii lui".

Ultimele date arată că pentru 74% dintre adulți stabilitatea financiară a devenit una dintre cele mai atractive trăsături la un potențial partener.

