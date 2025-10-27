Un bărbat de 39 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi agresat sexual o femeie de 51 de ani, într-un târg de vechituri din municipiul reşedinţă.

Bărbat de 39 de ani din Vâlcea, reţinut după ce a agresat sexual o femeie într-un târg de vechituri - Profimedia

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, fapta s-ar fi petrecut duminică, femeia agresată fiind cea care a anunţat prin 112 că, în timp ce ce era aplecată ca să ridice un obiect de la sol, ar fi fost atinsă în zona intimă de o persoană necunoscută.

"Ca urmare a intervenţiei operative şi a verificărilor efectuate de poliţişti, a fost identificat bărbatul bănuit de comiterea faptei, fiind vorba de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care ar fi profitat de poziţia victimei şi ar fi atins-o în zona intimă", au transmis reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliţiei municipale, iar în urma administrării probatoriului, el a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru agresiune sexuală, urmând să fie prezentat magistraţilor Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, pentru dispunerea de măsuri legale.

