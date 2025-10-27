Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat de 39 de ani din Vâlcea, reţinut după ce a agresat sexual o femeie într-un târg de vechituri

Un bărbat de 39 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost reţinut de poliţişti, după ce ar fi agresat sexual o femeie de 51 de ani, într-un târg de vechituri din municipiul reşedinţă.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 14:06
Bărbat de 39 de ani din Vâlcea, reţinut după ce a agresat sexual o femeie într-un târg de vechituri - Profimedia

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, fapta s-ar fi petrecut duminică, femeia agresată fiind cea care a anunţat prin 112 că, în timp ce ce era aplecată ca să ridice un obiect de la sol, ar fi fost atinsă în zona intimă de o persoană necunoscută.

"Ca urmare a intervenţiei operative şi a verificărilor efectuate de poliţişti, a fost identificat bărbatul bănuit de comiterea faptei, fiind vorba de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care ar fi profitat de poziţia victimei şi ar fi atins-o în zona intimă", au transmis reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliţiei municipale, iar în urma administrării probatoriului, el a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru agresiune sexuală, urmând să fie prezentat magistraţilor Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, pentru dispunerea de măsuri legale. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

targ vechituri valcea agresor
Înapoi la Homepage
“M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
&#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi face cumpărături de Black Friday?
Observator » Evenimente » Bărbat de 39 de ani din Vâlcea, reţinut după ce a agresat sexual o femeie într-un târg de vechituri