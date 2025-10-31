Antena Meniu Search
Bărbat de 40 de ani, prins între bordură și tramvai, în Iași. Surpriza poliţiştilor când i-au văzut analizele

Incident grav, vineri, în stația de tramvai Dispecer din Iași. Un bărbat de 40 de ani, aflat în stare de ebrietate, a fost prins între bordură și tramvai, în timp ce mijlocul de transport se punea în mișcare. Nouă pompieri militari și un echipaj medical au intervenit pentru a-l salva. Victima, conștientă la sosirea echipajelor, avea o alcoolemie de 1,70 la mie, spun surse din anchetă.

Incident grav în stația de tramvai Dispecer din Iași. Un bărbat de 40 de ani a rămas blocat între bordură și lateralul unui tramvai aflat în mișcare, pe strada Vasile Lupu.

La fața locului au intervenit nouă pompieri militari și un echipaj medical de tip B al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Bărbatul era conștient în momentul sosirii echipajelor, fiind scos de sub aripa tramvaiului după o intervenție atentă a pompierilor. Victima a fost preluată imediat de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Potrivit surse Observator, bărbatul se afla în stare de ebrietate, având o alcoolemie de 1,70 în momentul incidentului.

