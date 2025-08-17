Bărbat de 50 de ani, ucis de o roată desprinsă de la o mașină, la un raliu din Argeș. O altă persoană, rănită

Accident șocant în comuna Bughea de Sus, Argeș. Un bărbat a murit și un altul a fost rănit în timpul competiţiei ,"Rally Cross - Etapa 4 Campionatul Naţional de Rally Cross", după ce au fost loviți de o roată desprinsă de la una dintre mașini.

"Pe parcursul competiţiei ,,Rally Cross - Etapa 4 Campionatul Naţional de Rally Cross" care se desfăşoară în comuna Bughea de Sus, două persoane (spectatori) au fost rănite de o roată desprinsă de la un vehicul participant. Ambele persoane au fost transportate la spital de două echipaje medicale SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean", au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş.

A murit lovit de o roată care s-a desprins de la o mașină în mers

În urma rănilor grave, unul dintre bărbații implicați în accident a fost declarat mort. Potrivit primelor informații, bărbatul avea 50 de ani și era sportiv.

Autoritățile din Argeș au deschis un dosar penal în urma accidentului de la cursa din Bughea de Sus. Potrivit sursei citate, raliul este unul autorizat şi se desfăşura pe un traseu din afara drumului public.

"Conducătorul autoturismului aflat în concurs, bărbat de 44 de ani, a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, urmează ca în cauză să fie întocmit dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung. Cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut lor", au transmis oficialii Poliţiei.

