Un bărbat de 63 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi incendiat un teren extravilan de la marginea Bucureștiului. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafață de aproximativ 25 de hectare și au distrus complet un autoturism și o anexă.

Bărbat de 63 de ani, arestat după ce a incendiat un teren la marginea Bucureştiului. 25 de hectare, mistuite - Poliţia Română

"Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Secţia 21 Poliţie au pus în executare, luni, un mandat de percheziţie domiciliară şi un mandat de aducere, în municipiul Bucureşti, emis pe numele unui bărbat, în vârstă de 63 de ani, faţă de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de distrugere prin incendiere", informează un comunicat al DGPMB transmis, luni, AGERPRES.

Bărbatul a incendiat intenționat 25 de hectare

Potrivit anchetatorilor, pe data de 28 august, în jurul orei 15:00, bărbatul, în mod intenţionat, ar fi provocat distrugeri prin incendierea vegetaţiei uscate de pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală şi judeţul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a stinge focul.

Articolul continuă după reclamă

Luni a fost pus în aplicare şi un mandat de aducere, bărbatul fiind depistat şi condus la audieri.

"În baza probatoriului administrat, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, procurorul de caz formulând propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu", arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰