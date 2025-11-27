Antena Meniu Search
Bărbat de 64 de ani din Galați, reținut. Ar fi cerut unei minore imagini sexuale contra bani și favoruri

Bărbatul de 64 de ani din Galaţi, acuzat că i-ar fi cerut în repetate rânduri unei minore să-i transmită fotografii şi videoclipuri cu conţinut sexual explicit, în schimbul unor sume de bani, precum şi sprijin pentru a fi admisă la o unitate de învăţământ la care minora îşi dorea să intre, a fost reţinut pentru 24 de ore, informează Agerpres. 
 

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 15:45
Bărbat de 64 de ani din Galați, reținut. Ar fi cerut unei minore imagini sexuale contra bani și favoruri - Sursa: Shutterstock

Măsura reţinerii a fost dispusă în urma cercetărilor desfăşurate marţi, 26 noiembrie, de către poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii DIICOT Brăila, potrivit datelor comunicate joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în intervalul iulie 2024 - august 2025, o persoană i-ar fi solicitat, în mod repetat, unei victime minore (în vârstă de 15/16 ani în perioada respectivă), să realizeze şi să-i transmită fotografii şi videoclipuri cu conţinut sexual explicit, promiţându-i în schimb diferite sume de bani, precum şi sprijin pentru a fi admisă la o unitate de învăţământ la care minora dorea să acceadă. Pe parcursul anului 2024, persoana în cauză i-ar fi trimis victimei, prin intermediul unor reţele de socializare, mai multe fotografii, autoproduse, în care şi-ar fi expus zonele intime", arată sursa citată.

Bărbatul i-ar fi solicitat minorei să se întâlnească "în scopul de a întreţine acte şi raporturi sexuale, cu promisiunea că, în schimb, îşi va exercita influenţa (auto-invocată) asupra unor funcţionari publici (nenominalizaţi) pentru a fi repartizată la o unitate de învăţământ pentru care nu ar fi avut media minimă de admitere".

