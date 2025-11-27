Bărbat de 64 de ani din Galați, reținut. Ar fi cerut unei minore imagini sexuale contra bani și favoruri

Bărbatul de 64 de ani din Galaţi, acuzat că i-ar fi cerut în repetate rânduri unei minore să-i transmită fotografii şi videoclipuri cu conţinut sexual explicit, în schimbul unor sume de bani, precum şi sprijin pentru a fi admisă la o unitate de învăţământ la care minora îşi dorea să intre, a fost reţinut pentru 24 de ore, informează Agerpres.

Măsura reţinerii a fost dispusă în urma cercetărilor desfăşurate marţi, 26 noiembrie, de către poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii DIICOT Brăila, potrivit datelor comunicate joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

"Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în intervalul iulie 2024 - august 2025, o persoană i-ar fi solicitat, în mod repetat, unei victime minore (în vârstă de 15/16 ani în perioada respectivă), să realizeze şi să-i transmită fotografii şi videoclipuri cu conţinut sexual explicit, promiţându-i în schimb diferite sume de bani, precum şi sprijin pentru a fi admisă la o unitate de învăţământ la care minora dorea să acceadă. Pe parcursul anului 2024, persoana în cauză i-ar fi trimis victimei, prin intermediul unor reţele de socializare, mai multe fotografii, autoproduse, în care şi-ar fi expus zonele intime", arată sursa citată.

Bărbatul i-ar fi solicitat minorei să se întâlnească "în scopul de a întreţine acte şi raporturi sexuale, cu promisiunea că, în schimb, îşi va exercita influenţa (auto-invocată) asupra unor funcţionari publici (nenominalizaţi) pentru a fi repartizată la o unitate de învăţământ pentru care nu ar fi avut media minimă de admitere".

