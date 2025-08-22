Antena Meniu Search
Bărbat de 65 de ani, ucis de un taur pe un teren din Cioboteni, lângă Miercurea-Ciuc

Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un taur, pe un teren din apropiere de municipiul Miercurea-Ciuc. Omul era angajat al unei asociații de administrare a pădurilor, iar taurul aparținea asociației.

de Redactia Observator

la 22.08.2025 , 17:32
taur Bărbat de 65 de ani, ucis de un taur - Profimedia

Polițiștii din Miercurea-Ciuc au fost sesizați, joi după-amiază, că o persoană ar fi fost găsită decedată pe un teren din extravilanul municipiului, zona Cioboteni.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că este vorba despre un bărbat de 65 de ani, angajat al unei asociații locale de administrare a pădurilor, care ar fi fost victima atacului unui taur, animal ce aparținea asociației respective.

Cadavrul bărbatului a fost transportat la Spitalul din Miercurea-Ciuc, în vederea efectuării necropsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii nefericitului eveniment, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluția legală.

taur mort miercurea ciuc
