Bărbat de 69 de ani din Târgoviște, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 6 ani

Un bărbat din Târgoviște a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unei fetițe de șase ani aflate în grija sa. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, iar suspectul urmează să fie prezentat magistraților pentru o măsură preventivă.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 17:11
Mai multe autospeciale ce vor intra in dotarea Politiei pot fi vazute in timpul ceremoniei de semnare a acordurilor de achizitie si furnizare incheiate intre MAI si Renault Romania, vineri 5 iunie 2020, la sediul ministerului Afacerilor Interne - Profimedia

Un bărbat de 69 de ani, din municipiul Târgoviște, a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, transmite MEDIAFAX.

Victima este o fată de șase ani pe care bărbatul o avea în grijă.

În cursul zilei de vineri, bărbatul va fi prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu și dispunerea măsurilor procedurale prevăzute de lege.

targoviste dambovita viol
