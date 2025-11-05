Antena Meniu Search
Un bărbat a furat băutură din acelaşi magazin de mai multe ori la rând până a fost reţinut de poliţie

Un bărbat de 33 de ani a fost reţinut după ce a fost prins că a furat de mai multe ori băuturi alcoolice dintr-un supermarket din Târgovişte, informează, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 17:29
La domiciliul bărbatului acuzat de furt calificat a fost făcută o percheziţie, fiind ridicate mijloace materiale de probă.

În urma probatoriului administrat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte - Biroului Investigaţii Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, marţi, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore. Pe parcursul zilei de miercuri, cel în cauză va fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

