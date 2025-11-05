Un bărbat de 33 de ani a fost reţinut după ce a fost prins că a furat de mai multe ori băuturi alcoolice dintr-un supermarket din Târgovişte, informează, miercuri, IPJ Dâmboviţa.

Un bărbat a furat băutură din acelaşi magazin de mai multe ori la rând până a fost reţinut de poliţie - Observator

La domiciliul bărbatului acuzat de furt calificat a fost făcută o percheziţie, fiind ridicate mijloace materiale de probă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În urma probatoriului administrat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte - Biroului Investigaţii Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, marţi, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore. Pe parcursul zilei de miercuri, cel în cauză va fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰