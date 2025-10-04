Antena Meniu Search
Video Bărbat din Bistrița-Năsăud, arestat pentru suspiciuni de terorism. Ar fi confecționat dispozitive explozive

Un bărbat de 33 de ani din județul Bistrița-Năsăud a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de acte de terorism. Anchetatorii susțin că acesta ar fi confecționat mai multe dispozitive explozive pe care le-ar fi testat chiar în apropierea locuinței sale.

de Angela Bertea

la 04.10.2025 , 09:08

Bărbatul a fost reținut inițial de procurorii care îl cercetează pentru acte de terorism, apoi prezentat în fața instanței, care a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, el ar fi accesat în ultimii ani site-uri care promovează propagandă teroristă, dar și platforme ce conțin informații despre fabricarea și folosirea de explozivi sau substanțe periculoase.

Procurorii afirmă că, în ultimii trei ani, bărbatul ar fi confecționat patru dispozitive explozive de mici dimensiuni. Două dintre acestea au fost găsite și ridicate de la locuința sa, iar celelalte două ar fi fost testate anterior.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, au fost descoperite sute de materiale pirotehnice, petarde și recipiente ce conțineau diverse substanțe.

În fața anchetatorilor, bărbatul a negat acuzațiile și a declarat că nu a avut intenția de a răni pe cineva.

Întreaga investigație se desfășoară sub coordonarea procurorilor competenți, cu sprijinul Serviciului Român de Informații.

