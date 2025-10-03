Un bărbat din Bistriţa-Năsăud a fost reţinut de poliţişti pentru acte de terorism după ce a realizat dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe unele testându-le în propria locuinţă şi în împrejurimi. Anchetatorii susţin că acesta a accesat online materiale de propagandă teroristă şi ar fi deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare.

Bărbat din Bistriţa-Năsăud, reţinut pentru acte de terorism. Ar fi produs mai multe dispozitive explozive - Inquam Photos / George Călin

În perioada 2022-mai 2025, bărbatul în vârstă de 33 de ani a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat şi testat în locuinţa proprie şi în împrejurimile acesteia, potrivit DIICOT.

În prealabil, a accesat mai multe site-uri pentru a se documenta cu privire la fabricarea şi folosirea de explozivi, substanţe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici şi metode specifice de săvârşire a unui act de terorism, în scopul de a pregăti şi săvârşi un atentat care să se soldeze cu uciderea mai multor persoane şi inducerea unei puternice stări de panică în rândul populaţiei, afirmă anchetatorii, potrivit News.ro.

De asemenea, în intervalul august - octombrie 2025, bărbatul a produs alte 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, care au fost descoperite şi ridicate de la locuinţa sa.

În cursul percheziţiei efectuate la domiciliul său au fost identificate şi ridicate mai multe recipiente conţinând diferite substanţe, precum şi peste 630 de materiale pirotehnice şi explozive de tip petardă.

"Cercetările efectuate, precum şi percheziţia informatică realizată asupra dispozitivelor de stocare a datelor deţinute de inculpat, au condus la constatarea că acesta a accesat online, în mod repetat, prin intermediul sistemelor informatice, materiale de propagandă teroristă şi a deţinut astfel de materiale, în scopul însuşirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare", subliniază DIICOT.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Cluj să decidă dacă va fi reţinut pentru 30 de zile.

