Bărbat din Caraș-Severin, arestat pentru viol și pornografie infantilă. Ar fi profitat de o minoră de 15 ani

Un bărbat de 28 de ani din Caraş Severin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Este acuzat că a profitat de o minoră de 15 ani, a filmat actele de natură sexuală cu telefonul mobil și a trimis apoi imaginile către o altă persoană pe rețelele de socializare.

de Larisa Andreescu

la 19.05.2026 , 15:45
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș-Severin, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 28 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol săvârșit asupra unui minor.

Din cercetări a rezultat faptul că, în iunie 2025, deși știa că victima are doar 15 ani, la acel moment, acesta a realizat mai multe înregistrări în timp ce întreținea acte de natură sexuală cu ea. Ulterior, el a distribuit materialele pornografice prin intermediul unei aplicații către o a treia persoană.

Luni, polițiștii au făcut două percheziții la locuințe din județul Caraș-Severin. În cadrul acestor descinderi, au fost găsite și luate probe importante pentru dosar, care ajută la continuarea cercetărilor, potrivit Mediafax.

Tot luni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș Severin au dispus reținerea bărbatului. Marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Caraș - Severin și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș - Severin.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

