Un bărbat de 28 de ani din Caraş Severin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Este acuzat că a profitat de o minoră de 15 ani, a filmat actele de natură sexuală cu telefonul mobil și a trimis apoi imaginile către o altă persoană pe rețelele de socializare.

Bărbat din Caraș-Severin, arestat pentru viol și pornografie infantilă. Ar fi profitat de o minoră de 15 ani - Arhivă

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș-Severin, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 28 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de pornografie infantilă și viol săvârșit asupra unui minor.

Din cercetări a rezultat faptul că, în iunie 2025, deși știa că victima are doar 15 ani, la acel moment, acesta a realizat mai multe înregistrări în timp ce întreținea acte de natură sexuală cu ea. Ulterior, el a distribuit materialele pornografice prin intermediul unei aplicații către o a treia persoană.

Luni, polițiștii au făcut două percheziții la locuințe din județul Caraș-Severin. În cadrul acestor descinderi, au fost găsite și luate probe importante pentru dosar, care ajută la continuarea cercetărilor, potrivit Mediafax.

Tot luni, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Caraș Severin au dispus reținerea bărbatului. Marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Caraș - Severin și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraș - Severin.

