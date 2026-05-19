Bărbat din Dărmăneşti, prins sub un mal de pământ care s-a surpat peste el. Victima, inconştientă

Un bărbat din oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău, a fost prins, marţi după-amiază, sub un mal de pământ care s-a surpat peste el. Victima a fost găsită inconştientă, iar echipajul medical de pe ambulanţa sosită la locul evenimentului a început manevrele de resuscitare. Totodată, a fost mobilizat şi un elicopter SMURD.

Inspectoratul pentru Servicii de Urgenţă Bacău informează, marţi, că pompierii intervin în cartierul Plopu, din oraşul Dărmăneşti, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat.

"La faţa locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Gărzii de Intervenţie Comăneşti, respectiv o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, containerul multirisc dotat cu stabilizator de mal de la Detaşamentul de Pompieri Moineşti şi un elicopter SMURD Braşov. Intervine, de asemenea, o ambulanţă din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău", informează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, a fost anunţat şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

"În urma evenimentului, victima a fost găsită inconştientă, fiind iniţiate imediat manevrele de resuscitare de către echipajele medicale sosite la faţa locului", precizează ISU Bacău, care menţionează că misiunea pompierilor este în dinamică.

