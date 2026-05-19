Bărbat din Dărmăneşti, prins sub un mal de pământ care s-a surpat peste el. Victima, inconştientă

Un bărbat din oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău, a fost prins, marţi după-amiază, sub un mal de pământ care s-a surpat peste el. Victima a fost găsită inconştientă, iar echipajul medical de pe ambulanţa sosită la locul evenimentului a început manevrele de resuscitare. Totodată, a fost mobilizat şi un elicopter SMURD.

de Larisa Andreescu

la 19.05.2026 , 16:26
Inspectoratul pentru Servicii de Urgenţă Bacău informează, marţi, că pompierii intervin în cartierul Plopu, din oraşul Dărmăneşti, unde un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat.

"La faţa locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Gărzii de Intervenţie Comăneşti, respectiv o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, containerul multirisc dotat cu stabilizator de mal de la Detaşamentul de Pompieri Moineşti şi un elicopter SMURD Braşov. Intervine, de asemenea, o ambulanţă din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău", informează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, a fost anunţat şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

"În urma evenimentului, victima a fost găsită inconştientă, fiind iniţiate imediat manevrele de resuscitare de către echipajele medicale sosite la faţa locului", precizează ISU Bacău, care menţionează că misiunea pompierilor este în dinamică.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

