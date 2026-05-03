Un autotren încărcat cu butelii metalice goale a luat foc pe DN6, în Caraș-Severin

Un autotren care transporta butelii metalice goale a luat foc duminică, pe DN 6, între Armeniş şi Teregova, în judeţul Caraş-Severin.

"Pompierii militari cărăşeni intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN 6, între localităţile Armeniş şi Teregova", informează ISU Caraş-Severin.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş.

La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifestă la nivelul capului tractor şi la o parte a remorcii.

Incendiul este localizat, pompierii acţionează pentru lichidarea acestuia.

Autotrenul transportă butelii metalice goale.

Denisa Vladislav

