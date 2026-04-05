Bărbat din Cluj prins că făcea trafic de droguri deși era arestat la domiciliu pentru aceeaşi faptă

Doi bărbați, de 43 și 49 de ani, au fost arestați pentru trafic de droguri printr-o decizie a Tribunalului Cluj. Unul dintre ei a continuat să vândă droguri de mare risc deși era în arest la domiciliu pentru același tip de faptă.

Potrivit DIICOT, procurorii din Cluj au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 43 și 49 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de mare risc. În sarcina inculpatului în vârstă de 43 de ani, recidivist, s-a reținut și comiterea infracțiunii de efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, transmite Mediafax.

Din cercetări a reieșit că, în intervalul cuprins între vara anului 2023 și aprilie 2026, inculpatul de 49 de ani a procurat, inclusiv de la celălalt inculpat, deținut și vândut droguri de mare risc către consumatori de pe raza județului Cluj.

De asemenea, cercetările au arătat că, pe parcursul anului 2026, inculpatul de 49 de ani a comercializat peste 400 grame 3CMC, 2MMC în combinație cu 4BMC și cocaină, cu sume cuprinse între 2.000 și 7.000 lei la o tranzacție, substanțe ridicate pe parcursul urmăririi penale.

Investigațiile au stabilit că o parte importantă a substanțelor vândute de acesta au fost furnizate de către inculpatul de 43 de ani, aflat sub măsura arestului la domiciliu, fiind cercetat într-o altă cauză de trafic de droguri.

În urma perchezițiilor făcute în acest dosar au fost ridicate cantitățile de peste 1,7 kilograme 2MMC, 1 kilogram 4BMC, 80 grame cocaină, obiecte purtând urme de substanță, un cântar de precizie, dispozitive de stocare a datelor, sumele de aproximativ 31.000 euro și 67.000 lei, precum și alte mijloace de probă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus sâmbătă arestarea preventivă a inculpaților.

