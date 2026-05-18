Locuitorii unui cartier din Cluj-Napoca s-au trezit azi-noapte cu un vizitator pe cât de neașteptat, pe atât de periculos: un urs. Animalul a fost surprins în timp ce se plimba printre casele oamenilor. De teamă că sălbăticiunea ar putea deveni un pericol în orice moment, oamenii au cerut ajutorul autorităţilor, care au încercat să gonească animalul cu petarde.

Locuitorii din zonă spun însă că problema scapă de sub control și acuză autoritățile că reacționează doar după ce ei sunt în primejdie. Nu este prima dată când necazurile se ţin lanţ de acest cartier. În trecut, sute de case au început să o ia la vale din cauza unei surpări.

Ursul a fost văzut prima dată duminică dimineața în localitatea clujeană Dezmir şi a apărut din nou în toiul nopții. Se plimba nestingherit prin sat, noaptea, în jurul orei 3:30, pe strada Câmpului din Dezmir.

După ce a fost surprins și în timpul nopții, au apărut noi imagini cu animalul. Astfel, luni, 18 mai, acesta a fost văzut pe o altă stradă din Dezmir. Autoritățile trimit mesaje RO-ALERT pe o rază de 3 kilometri în astfel de cazuri și încearcă să-l îndrepte spre pădure.

