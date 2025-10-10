Catastrofă evitată în ultimul moment într-o benzinărie din Timişoara. Un bărbat a intrat cu maşina la pompă, dar în loc să alimenteze şi-a stropit hainele şi autoturismul cu benzină. Paznicul a avut prezenţă de spirit şi a reuşit să-l imobilizeze, până la sosirea poliţiştilor.

Reporter: Ce ai vrut să faci azi?

Bărbat: Să bubui Timișoara în aer.

Reporter: De ce? Ce te-a supărat așa tare?

Bărbat: M-a supărat că nu mai vreau să trăiesc.

Reporter: Ești conștient de dezastru pe care puteai să-l creezi?

Bărbat: Vreau să... Ați avut noroc că n-am avut o mitralieră.

Bărbatul de 43 de ani care a provocat panică într-o benzinărie din Timișoara va rămâne în arest pentru următoarele 24 de ore. El a fost audiat încă de azi-noapte, iar audierile s-au încheiat abia în cursul dimineții, din cauza faptului că se afla sub influența alcoolului.

Potrivit polițiștilor, testul cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar bărbatul a fost dus ulterior la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Momentul de panică din benzinărie

Martorii spun că incidentul s-a produs pe Bulevardul Republicii din Timișoara, când bărbatul a intrat în benzinărie și a început să-și stropească mașina cu combustibil, atât la interior, cât și la exterior. Oamenii s-au temut că urmează o tragedie și au alertat imediat angajații.

Un angajat al stației și agentul de securitate au intervenit rapid, reușind să-l imobilizeze pe bărbat și să-l țină la pământ până la sosirea echipajelor de poliție și pompieri. Intervenția lor promptă a împiedicat un posibil dezastru. În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit că bărbatul nu deținea permis de conducere. Acesta este acum cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și tentativă de distrugere.

