Bărbat dispărut de două săptămâni, găsit mort într-un lac din cariera Tismana, în Gorj

Un bărbat în vârstă de 68 de ani, din Rovinari, județul Gorj, dispărut în urmă cu două săptămâni de acasă, a fost găsit mort în lacul Tismana.

Polițiștii din cadrul Poliţiei Târgu-Jiu au fost sesizați, duminică, de un bărbat, prin apel la 112, că a găsit o persoană decedată în cariera Tismana 1 (Pinoasa) din comuna Câlnic.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și a fost identificat cadavrul unui bărbat de 68 de ani, din orașul Rovinari, într-un lac situat în cariera Pinoasa. Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că bărbatul plecase, în mod voluntar, de acasă, în 11 octombrie, și nu a mai revenit, acesta fiind pus în urmărire.

Cadavrul a fost scos din apă de pompieri din cadrul ISU Gorj, potrivit Mediafax. Polițiștii criminaliști au făcut cercetarea la fața locului, iar în urma examinării vizuale a cadavrului nu s-au constatat urme vizibile de violență.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

