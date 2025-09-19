Bărbat, împuşcat mortal de un tânăr în timp ce se aflau într-o maşină, în Satu Mare. Se pregăteau de vânătoare

Un bărbat de 40 de ani a fost împuşcat mortal de un tânăr de 29 de ani, în timp ce se pregăteau să meargă la o vânătoare de cerbi, în Satu Mare.

Cei doi se aflau într-o maşină, când unul dintre ei a luat o puşcă să o verifice. Arma, care era încărcată, s-a declanşat accidental. Glonţul l-a nimerit în gât pe bărbatul aflat pe bancheta din spate. Din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru el. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Ce spun poliţiştii

La data de 18 septembrie a.c., ora 23.13, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre faptul că un bărbat ar fi fost împușcat accidental, în timp ce se afla într-un autoturism care se afla în parcarea unei pensiuni din localitatea Călinești-Oaș.

Din primele verificări a reieșit faptul că un bărbat de 29 de ani, din localitatea Drăgușeni, în timp ce se afla în autoturism, ar fi manipulat o armă de vânătoare care se afla în autoturism, moment în care aceasta s-ar fi declanșat accidental și l-ar fi împușcat pe un bărbat de 40 de ani, din localitatea Gherța Mică, în zona gâtului, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului, provocându-i decesul.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș.

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic pentru a stabili toate împrejurările și circumstanțele evenimentului.

