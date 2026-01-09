Bărbat reținut pentru 24 de ore după ce a mușcat trei poliţişti aflaţi în misiune

Un bărbat din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a mușcat trei agenți de poliție veniți să intervină la un apel la 112. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, incidentul a avut loc în apartamentul suspectului, iar polițiștii au suferit leziuni care au necesitat îngrijiri medicale.

"În data de 08.01.2026, în jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bocșa au fost sesizați prin SNUAU 112 că un bărbat face scandal într-un local public din oraș, provocând distrugeri în interior. La scurt timp, polițiștii au fost sesizați din nou prin SNUAU 112 de o femeie că același bărbat a încercat să intre peste aceasta în locuință. La fața locului au fost direcționate două echipaje de poliție, care l-au găsit pe bărbatul în cauză la domiciliu, într-un bloc din proximitatea localului, acesta fiind recalcitrant și vizibil în stare de ebrietate. Bărbatul a refuzat să coopereze, nu s-a conformat dispozițiilor polițiștilor, iar în momentul în care au încercat să îl imobilizeze, acesta i-a mușcat de braț și picior", a transmis IPJ Caraş-Severin.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița, P.P.M. este cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de ultraj, fiind dispusă măsura preventivă a reținerii pe o perioadă de 24 de ore.

"În fapt, din probele administrate, s-a stabilit că la data de 08.01.2026, în jurul orei 22:20, în timp ce se afla în apartamentul situat în oraşul Bocşa, jud. Caraş-Severin, suspectul P.P.M. a exercitat acte de violenţă asupra agenților de poliție B.A.V., S.R. şi H.A., din cadrul Poliției Orașului Bocșa, care se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, intervenind la o solicitare SNUAU 112", arată procurorii.

De fapt, bărbatul i-a mușcat pe polițiști. Pe agentul de poliție B.A.V. l-a mușcat de brațul drept în zona cotului, pe agentul de poliție S.R. l-a mușcat de mâna dreaptă în zona degetelor şi de mâna stângă în zona cotului aproape de umăr, iar pe agentul de poliție H.A. l-a mușcat de piciorul stâng.

Cei trei polițiști au suferit leziuni traumatice cuantificate prin zile de îngrijiri medicale.

