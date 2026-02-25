Antena Meniu Search
Poliţiştii din Piteşti au reţinut un bărbat pentru înşelăciuni cu tirbuşoane

Un bucureştean de 45 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Piteşti pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune, el fiind suspectat că a determinat mai multe persoane să-i dea sume de bani în schimbul unor tirbuşoane.

de Alexandru Badea

la 25.02.2026 , 16:42
Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, faptele au fost comise în decurs de patru luni.

"Din cercetări s-a stabilit că în perioada octombrie 2025 - februarie 2026, un bărbat, identificat în urma cercetărilor ca fiind un bărbat de 45 de ani, din Bucureşti, ar fi determinat mai multe persoane să îi remită sume de bani în schimbul unor tirbuşoane, pretinzând înţelegeri anterioare cu persoane apropiate persoanelor vătămate", se arată în comunicat.

Poliţiştii au efectuat şi o percheziţie în municipiul Bucureşti, la locuinţa suspectului, după care acesta a fost condus la audieri.

"După administrarea probatoriului şi parcurgerea etapelor procesuale sub directa îndrumare a procurorului de caz, poliţiştii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a bărbatului de 45 de ani", mai anunţă IPJ Argeş.

În cursul zilei de miercuri, faţă de cel suspect a fost dispusă cercetarea sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Prejudiciul total la acest moment este de 650 de lei, conform sursei citate.

Poliţiştii continuă cercetările în dosar pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale. 

Alexandru Badea
În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

