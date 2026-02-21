Coşarul şi potcoava, tradiționalele mărțișoare cu șnur alb-roșu au un colţ tot mai mic pe tarabe. Acum, piaţa e dominată de cadouri personalizate şi bijuterii, daruri care să impresioneze nu doar prin aspect, dar şi prin cost.

Dacă în trecut, tarabele erau pline de mărțișoare clasice, trifoi, coșari sau potcoave, acum rafturile sunt pline de brățări, pandantive cu inițiale, rame foto cu mesaje sau genți minimaliste care ascund bilete personalizate.

"Un cadou de 1 martie, care să fie folosit nu doar în săptămâna respectivă, cât și după aceea.", spune un bărbat.

"Oamenii nu mai cumpără efectiv de la tarabe sau mărțișoarelele clasice la 1 lei, 2 lei, 5 lei și vin cu idei noi.", adaugă un alt bărbat.

Iar doamnele aprobă schimbările de gust şi stil.

"Sincer, eu aș primi unul adapt pe personalitate mea. Mi se pare un cadou mult mai util decât un mărțișor clasic pe care oricum îl aș pune într-un sertar și l-aș lăsa acolo.", spune o femeie.

"Idei clasice bune și acestea, portofel sau geantă sau bijuterii.", precizează o altă femeie.

Bijuteriile care pot fi purtate şi după luna martie costă între 50 de lei şi 100 de lei.

Până şi accesoriile mai păstrează doar culorile mărţişorului.

"Chiar mă uitam pe comenzi zilele trecute şi foarte multe sunt de la bărbaţi. Am vândut genţi cu inimioare, genţi cu mesaje ataşate de dragoste, genţi în culori: roşu, auriu, argintiu.", adaugă Laura Olaru, designer genţi.

O astfel de geantă din piele naturală, realizată manual şi cu un mesaj personalizat porneşte de la 250 de lei. Cele mai încăpătoare ajung şi la 400 de lei.

​Odată ce comanda a fost plasată, cinci perechi de mâini s-au apucat deja de lucru, de la inimioara prinsă de brelocul genții până la ultima cusătură. Iar acum, un plic este gata să fie oferit cadou de 1 martie sau să cutreiere lumea în mâna norocoasei posesoare​.

Săptămâna viitoare se deschid mai multe târguri de marţişor în Bucureşti.

