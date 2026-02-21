Județul Constanța pare că a scăpat de ninsori, dar este sub cod galben de vânt . Toate porturile au fost închise din cauza rafalelor care ating chiar și 60 km/h în larg. Andreea Filip vine cu ultimele informații despre vremea de la malul mării.

Avem parte de vreme rece pe litoral, cu temperaturi la limita înghețului, însă și aici vântul este cel care creează cele mai mari probleme. Rafalele suflă cu 60 de kilometri la oră, local chiar 70 de kilometri la oră, spun meteorologii. Marea este foarte agitată, avem valuri de 2-3 metri.

Este și motivul pentru care toate porturile la Marea Neagră sunt închise, manevrele au fost suspendate. Nici o navă nu intră și nu iese din port.

Se circulă cu dificultate și pe autostrada Soarelui Constanța-București de dimineață. Știm foarte bine că au fost tronsoane acolo unde autoturismele nu au putut să înainteze, decât cu ajutorul utilajelor de dezăpezire și al poliției rutiere. În județul Constanța, există riscul formării poleiului. Este și motivul pentru care utilajele de la drumuri împrăștie material antiderapant.

Meteorologii au transmis că la începutul săptămânii viitoare vom avea parte de vreme mai bună și vom scăpa de aceste episoade de ger.

