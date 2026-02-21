Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ger și rafale de 70 km/oră pe litoral. Toate porturile din Constanţa au fost închise, traficul pe A2, limitat

Județul Constanța pare că a scăpat de ninsori, dar este sub cod galben de vânt . Toate porturile au fost închise din cauza rafalelor care ating chiar și 60 km/h în larg. Andreea Filip vine cu ultimele informații despre vremea de la malul mării.

de Andreea Filip

la 21.02.2026 , 13:45

Avem parte de vreme rece pe litoral, cu temperaturi la limita înghețului, însă și aici vântul este cel care creează cele mai mari probleme. Rafalele suflă cu 60 de kilometri la oră, local chiar 70 de kilometri la oră, spun meteorologii. Marea este foarte agitată, avem valuri de 2-3 metri.

Este și motivul pentru care toate porturile la Marea Neagră sunt închise, manevrele au fost suspendate. Nici o navă nu intră și nu iese din port.

Se circulă cu dificultate și pe autostrada Soarelui Constanța-București de dimineață. Știm foarte bine că au fost tronsoane acolo unde autoturismele nu au putut să înainteze, decât cu ajutorul utilajelor de dezăpezire și al poliției rutiere. În județul Constanța, există riscul formării poleiului. Este și motivul pentru care utilajele de la drumuri împrăștie material antiderapant. 

Articolul continuă după reclamă

Meteorologii au transmis că la începutul săptămânii viitoare vom avea parte de vreme mai bună și vom scăpa de aceste episoade de ger.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

constanta litoral autostrada soarelui.a2 trafic port maritim
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit
Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
Un miliardar din Africa de Sud le dă câte 1.000 de dolari pe an oamenilor de pe insula unde are el resorturi de lux
Un miliardar din Africa de Sud le dă câte 1.000 de dolari pe an oamenilor de pe insula unde are el resorturi de lux
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi că autorităţile au gestionat mai bine efectele viscolului de data aceasta?
Observator » Evenimente » Ger și rafale de 70 km/oră pe litoral. Toate porturile din Constanţa au fost închise, traficul pe A2, limitat