Scandal în plină zi pe o stradă din Crevedia. Un bărbat a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiat

Scandal în plină zi pe o stradă din Crevedia, județul Dâmbovița. Doi vecini s-au luat la harță, iar unul dintre ei a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt. Victima a fost transportată la spital în stare gravă.

Între cei doi bărbați existau conflicte mai vechi. Așa că puțin a lipsit ca o nouă ceartă să se iște atunci când s-au întâlnit. Potrivit Exclusiv DB, agresorul ar fi fost abia eliberat din închisoare, unde își ispășișe o pedeapsă pentru furt.

Ce spun polițiștii

La data de 9 martie a.c., în jurul orei 12:55, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Tărtășești au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o persoană, cu privire la faptul că un bărbat a fost înjunghiat.

Din cercetările preliminare, polițiștii au stabilit faptul că, între doi bărbați, de 39 și 46 ani, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Crevedia, ar fi izbucnit un conflict spontan.

Ulterior, bărbatul de 39 de ani l-ar fi agresat cu un obiect ascuțit-înțepător pe bărbatul de 46 de ani.

În urma evenimentului, bărbatul de 46 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În acest moment, bărbatul de 39 de ani se află în custodia poliției. În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului.

