Războiul din Orientul Mijlociu începe să producă efecte și în agricultura noastră. Scumpirea carburanților, în special a motorinei, se resimte cu vârf şi îndesat, iar fermierii spun că la vară vom avea o producţie mai mică şi mai scumpă. Specialiştii avertizează că e doar începutul unui val de scumpiri.

"Impactul războiului este unul clar. Minim 30% pe costurile fermei", a declarat Petre Petrescu, fermier.

Situația vine într-un moment dificil pentru agricultori. Primăvara este perioada în care majoritatea lucrărilor agricole sunt în plină desfășurare, iar utilajele funcționează la foc continuu pe câmp.

"Cel mai mare impact îl au îngrăşămintele chimice, 33% din calculele noastre, după aceea motorina, şi după aceea energia electrică pe care o consumăm", mai spune Petre Petrescu, fermier.

Creșterea prețului motorinei înseamnă automat costuri mai mari pentru fiecare hectar lucrat.

Urmează noi scumpiri

"Oamenii de acasă trebuie să se aştepte la scumpiri pe mai departe. Pentru că vrem, nu vrem trebuie până la urmă să cultivăm ceva să ne asigurăm măcar consumul pe care îl avem. Acest consum va fi suportat de nişte costuri mai mari. Costuri care se vor reclect a la raft în produsele pe care le vindem făină procesată, mălai ş.a.m.d. Sau toate produsele agricole că numai de cultura cerealelor vorbim", a declarat Constantin Iancu, fermier.

Unii agricultori susțin că, dacă prețurile la combustibili vor continua să crească, vor fi nevoiți să își regândească planurile de cultivare pentru acest an.

"Mulţi fermieri, mulţi fermieri printre care mă număr şi eu începând din vară pentreu a-mi conserva afacerea şi a nu pierde tot vreau să opresc producţia agricolă pentru anul 2026-2027", mai spune Constantin Iancu, fermier.

Fermierii spun însă că există și câteva soluții care ar putea reduce presiunea costurilor. Printre măsurile propuse se numără compensarea parțială a accizei la motorina, dar și acordarea unui sprijin financiar temporar pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, până când piața se va stabiliza.

