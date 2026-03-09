Antena Meniu Search
Orașul din România care le-a pus gând rău vitezomanilor. Semaforul devine roșu când șoferii depășesc viteza

Un oraș din România a găsit o metodă inedită să-i oprească pe șoferii grăbiți. Radarul schimbă singur semaforul pe roșu când detectează viteza excesivă. Tehnologia avansată va fi instalată în mai multe intersecții din orașul Brașov.

de Alexandru Badea

la 09.03.2026 , 12:10
Străzi din Brașov

Radarele vor fi montate la trecerile pentru pietoni din zone aglomerate. Când un șofer depășește viteza permisă, semaforul trece automat pe roșu. Scopul este dublu: reducerea vitezei în zonele cu risc ridicat și creșterea siguranței pietonilor la traversare.

Semaforul care devine roșu când detectează viteza

Comisia de circulație a avizat și reorganizarea unui sens giratoriu, pentru a fluidiza alegerea direcției spre zonele principale ale orașului. Se modifică și sensul unic pe două străzi din cartier.

La un semafor existent va fi montat verde intermitent. O barieră auto va fi amplasată în fața unei instituții de învățământ superior. Vor apărea și stații noi de transport în comun pe o arteră din oraș.

Tot în cadrul ședinței a fost avizat traseul „Marșului pentru Viață 2026", programat pe 28 martie. Participanții vor parcurge un traseu central, iar circulația va fi reorganizată în consecință.

