Alertă la ambasada Rusiei din Bucureşti! Un medic aflat sub influenţa substanţelor interzise a fost la un pas să intre cu maşina în porţile clădirii diplomatice. Ofiţerii din Brigada Antiteroristă şi jandarmii au intervenit imediat. Un stomatolog acuzat de viol, împotriva căruia au fost emise mai multe ordine de protecţie, este anchetat acum şi pentru acest incident.

Echipele de intervenţie au intrat în acţiune puţin după ora trei dimineaţa. Un şofer care venea de pe Bulevardul Kiseleff, a virat brusc la stânga spre intrarea în ambasada Federaţiei Ruse. A reuşit să ajungă până în faţa porţilor, înainte să fie somat. După ce a fost blocat de unul dintre jandarmii care asigurau exteriorul ambasadei, bărbatul a încercat să fugă, însă a fost oprit de echipajele de intervenție chemate în sprijin.

Medicul rămăsese fără permis de conducere în urmă cu o săptămână

"Cetăţeanul s-a comportat inadecvat, (...) fiind reținut de echipaje de jandarmerie și de intervenție antiteroristă din cadrul SRI", a anunţat Ambasada Rusiei. La volan era un dentist în vârstă de 53 de ani, care a ieşit pozitiv la testul antidrog pentru benzodiazepine şi amfetamină. Contactat de Observator, medicul a oferit altă variantă. "Nu este pozitiv la nicio substanţă! Cine a luat şpagă pentru aparatele alea în România? Nu este treaba măgarului de unde bea oaia apă", a declarat Bogdan Mătuşoiu, medic stomatolog.

"Bărbatul a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice și, ulterior, la sediul Brigăzii Rutiere, pentru verificări suplimentare", a declarat Mihai Vornicu, purtător de cuvânt Jandarmeria Bucureşti. Medicul rămăsese fără permis de conducere în urmă cu o săptămână şi circula pe baza dovezii emise de poliţie. În evidenţele Justiţiei, împotriva lui apar un ordin de protecţie, cerut de un coleg de la clinica din Piteşti unde profesează, şi o acuzaţie de viol. O tânără care a vrut să se angajeze la cabinetul său susţine că a invitat-o să dea interviul în maşina lui.

"I-a spus că a primit un telefon urgent şi trebuie să plece urgent la Curtea de Argeş, urmând să discute detaliile în vederea angajării pe drum. Brusc a tras maşina pe un câmp viran, unde a blocat uşile maşinii şi a agresat-o pe fată", a declarat Ingrid Alexandrescu, avocata victimei. "A apărut o ştire falsă! Cei care au probe să le pună pe masă! Aşa să ne ajute Dumnezeu! Hai să facem România curată", a declarat Bogdan Mătuşoiu, medic stomatolog. Incidentul de azi-noapte de la Ambasada Rusiei a avut loc la doi ani şi jumătate de când Bogdan Drăghici, un activist pentru drepturile taţilor, a murit după ce a intrat cu maşina în porţile repretentanţei diplomatice, după care şi-a dat foc. El fusese condamnat la 15 de închisoare pentru că şi-a violat fiica vitregă.

