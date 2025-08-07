Ion Iliescu a părăsit astăzi pentru totdeauna palatul Cotroceni în aplauze şi huiduieli. A lăsat în urmă o Românie divizată, plină de ură şi resentimente, care nici nu uită, nici nu iartă. Primul preşedinte al României democrate a avut parte de funeralii de stat. Dar printre salvele de tun s-a auzit si Imnul Golanilor. De la ceremonie a lipsit soţia sa, Nina, şi ea grav bolnavă, dar şi lideri politici care au crescut, mai mult sau mai puţin, în umbra lui Iliescu.

Vechea şi noua gardă a politicii româneşti au făcut "de gardă" la căpătâiul primului şef de stat al României democrate. Toată lumea a remarcat, însă, absenţa fostei prime doamne, Nina, grav bolnavă şi ea. Dar şi a unor politicieni care s-au intersectat, în diferite momente, cu Ion Iliescu - Petre Roman, Liviu Dragnea sau Mircea Geoană. Au lipsit şi actualul preşedinte, Nicuşor Dan, dar şi Klaus Iohannis. Guvernul s-a ocupat de organizarea funeraliilor de stat, primele de după 1989.

Au bătut clopotele pentru fostul preşedinte în biserica de la Cotroceni, renovată chiar în timpul mandatului său. Iar la ceremonia religioasă au participat doar câteva persoane, foarte apropiate de Ion Iliescu. Fostul preşedinte Ion Iliescu a primit onorul final, pe Platoul Marinescu. Fanfara a intonat ultima dată pentru el imnul României. După care, fostul preşedinte a ieşit pentru totdeauna pe poarta palatului de unde a condus ţara timp de 11 ani.

La 35 de ani după a fost ales preşedinte de 85 la sută din români, în urma lui s-au mai auzit doar câteva aplauze timide şi huiduieli. Dar şi imnul care s-a născut în anii 90, în Piaţa Revoluţiei, între două mineriade.

"Eu ca cetăţean al României nu sunt de acord ca onorul de stat să fie acordat unui criminal comunist. Onorul de stat se acordă Eroilor Revoluţiei sau victimelor regimului Iliescu şi pur şi simplu am vrut să-mi exprim revolta", a decarat un protestatar.

La cimitirul militar Ghencea III, sicriul a fost aşezat pe un afet de tun. Ca o ironie, acelaşi afet care l-a purtat pe ultimul drum şi pe regele Mihai, cel pe care Ion Iliescu nu l-a lăsat să intre în ţară. Câţiva zeci de oameni au aşteptat sosirea cortegiului. Inclusiv domnul Ion Huţanu, venit special de la Iaşi, cu trenul, imediat după ce a aflat că Ion Iliescu s-a stins.

"Sunt puţin emoţionat şi îndurerat cu sinceritate pentru faptul că l-am preţuit şi l-am iubit pe acest om", a declarat Ion Huţanu.

A venit special de la Timişoara şi Faur Isaia, care l-a stropit cu cerneală pe Emil Constantinescu

Din aceleaşi motive şi câteva în plus, a venit special de la Timişoara şi Faur Isaia, omul care în anul 2000 l-a stropit cu cerneală pe fostul preşedinte Emil Constantinescu.

"Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost preşedintele României şi a fost preşedinte şi pentru mine, al doilea motiv, cu o marjă procentuală apreciabilă cunosc adevărul despre evenimentele din 89 şi cele despre mineriade, am considerat sa fiu aici", a declarat Faur Isaia.

Prezent a fost şi Adrian Năstase, fostul premier al României: "Eu cred că Ion Iliescu este acum parte din istoria noastră. De aceea, cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, istoria noastră şi pe el aşa cum a fost. Cu lucrurile bune si cu lucrurile rele", a declarat fostul premier.

128 de militari i-au acordat onorul fostului preşedinte

"Impresionantă, este prima ceremonie de acest fel, o ceremonie impresionantă. Trebuie să ducem mai departe lucrurile bune şi să evităm greşelile trecutului" a mărturisit fostul premier Viorica Dăncilă.

Inculpat alături de Ion Iliescu pentru crime împotriva umanităţii în dosarul Revoluţiei, Gelu Voican Voiculescu a apreciat ceremonia cu onoruri militare.

"Mi s-a părut demnă de un mare om de stat, care a fost preşedintele Ion Iliescu cu merite incontestabile pe care nu e cazul să vi le repet."

Reporter: Ce vă ramâne în minte?

"Omenia", a conchis fostul viceprim-ministru.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

