Video Bărbatul care s-a urcat din nou pe podul Agigea, convins după 5 ore să coboare. Va fi internat la Psihiatrie

Traficul pe podul de la Agigea a fost perturbat astăzi după ce un bărbat a urcat pe structura metalică şi a ameninţat că se aruncă în gol.  A fost nevoie de peste 5 ore de negocieri pentru ca individul, care nu este la prima ispravă de acest fel, să fie convins să coboare.

de Andreea Filip

la 08.09.2025 , 16:01

"Bărbatul de 65 de ani s-a urcat pe podul de la Agigea în această dimineață, în jurul orei 7. După ce traficul în zonă a fost complet blocat, polițiștii au deviat autoturismele către podul cel nou din zonă. La fața locului au ajuns și pompierii. Pentru că era la înălțime foarte mare, negociatorii au reușit să ajungă la el cu ajutorul pompierilor militari cu autoscară şi au stat de vorbă ore în șir cu individul pentru a-l convinge să coboare", a declarat Andreea Filip, reporter Observator.

Bărbatul nu se află la primul astfel de gest. În urmă cu câteva luni s-a urcat pe același pod din Agigea, unde se filma și apoi posta pe rețelele de socializare filmulețe în care își spunea nemulțumirile legate de traiul de zi cu zi, de neajunsuri, dar și de situația financiară și politică din țară.

Bărbatul va fi internat din nou în spitalul de psihiatrie din Constanța.

