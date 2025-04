"Ce îmi amintesc, primele cuvinte, au fost ale soţiei, care a zis: "Trezeşte-te că arde cineva!" A tras draperia, am văzut că era foc aici. Nu mi-am dat seama că este o persoană. Ştiam că am nişte apă plată cumpărată de ieri. Asta a salvat timp. Am luat o sticlă repede. Am început să o sting", a declarat soțul martorei.

Bolnav de ură și răzbunare

"Eu de asta m-am trezit. În sunet de lovituri. Persoana care a dat foc avea o atitudine ironică. Râdea", spune martora.

Cu un zâmbet diabolic pe faţă, individul a încercat să-şi ucidă fosta soţie, apoi a fugit. Daniela nu ar fi supravieţuit dacă vecinii ei nu interveneau.

"Sigur a bătut-o bine. Nu mai putea să se coordoneze.Să se ridice. Să strige după ajutor. Nu mai avea vlagă. Nu reuşea să îşi scoată haina de pe ea. Să se tăvălească pe jos. Să încerce cumva să stingă focul. După ce s-a stins focul. Avea un gest Trăgea de la gât ceva. Ca şi cum ar fi avut o eşarfă ceva cu care să fi fost în jurul gâtului. A aruncat o parte din material jos. Ceea ce m-a făcut să cred că fost într-adevăr legată la gură. A dat focul şi a plecat. Considera că şi-a îndeplinit scopul. Nu a stat să vadă deznodământul", a declarat martora.

Individul are 57 de ani şi-a gândit tot planul răzbunării în spatele gratiilor. Aproape doi ani a stat în puşcărie, iar la o săptămână de la eliberare l-a şi pus în aplicare. După o tură de noapte grea, femeia de 47 de ani se întorcea acasă. Era ora cinci dimineaţa, încă întuneric şi habar ce o aşteaptă.

Bărbatul venise pregătit pentru atac. A aşteptat-o pe femeie în faţa blocului. Chiar înainte să intre în casa scării, atacat-o cu un ciocan, apoi i-a dat fost şi s-a făcut nevăzut.

Pentru Daniela, a urmat o luptă pentru supravieţuire contra cronometru. După ce martorii au reuşit să stingă flăcările, au sunat la 112. Oamenii au sunat la 112 şi a început o misiune contracronometru pentru salvarea femeii.

Fără remușcări

"Era într-o stare foarte gravă. Cu traumatism facial, cu fracturi, cu arsură care a fost estimată la 60% din suprafaţa corporală cu gradul 2 şi 3, afectând inclusiv căile aeriene şi faţa. Pacienta a fost sedată, intubată. Starea este foarte gravă. Este instabilă. Echipa din întreg spitalul se luptă pentru viaţa acestei femei", a declarat Prof de Diana Cimpoeșu, coordonator UPU Smurd Iași.

După ore întregi de căutări, agresorul a fost găsit de poliţiştii de la Serviciul de Investigații Criminale Iași. Era nu departe de locul faptei şi într-o stare avansată de ebrietate. Individul avea la el o sticlă cu antigel, din care plănuia să bea ca să se sinucidă. A fost condus la spital pentru analize, iar apoi a fost dus la audieri. În faţa jurnaliştilor, bărbatul şi-a recunoscut fapta.

"Am vrut să o omor. Nu ştiu dacă a murit. Nu am milă şi nu îmi pare rău", a declarat bărbatul.

"Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat de poliţişti în municipiul Iaşi, ulterior a fost dus al audieri. În cauză a fost întocmai dosar penal", a declarat Ioana Bîlea, IPJ Iași.

Bărbatul tocmai ce ieşise din închisoare, pentru bună purtare. Asta scrie pe decizia de eliberare. Nimeni nu şi-a dat seama ce tot comportamentul lui era doar un rol şi că, în mintea lui, plănuia să ucidă.

"Ferească D-zeu. E ceva cumplit". "I-a pus o cârpă la gură. Cred că a adormit-o, apoi a bătut-o. După aia i-a dat foc. Pe ăsta, pe viaţă l-aș pune. Nu poţi să faci aşa ceva cu un om", spun oamenii.

În urmă cu doi ani, a fost închis tot din cauza violenţei domestice. În plin divorţ, posedat de gelozie, acesta a urmărit-o pe Daniela şi a surprins-o cu noul partener într-un local. A bătut-o pe femeie şi a înjunghiat un alt client.

Prins la mijloc în acest divorţ urmat de o tentativă de omor este un adolescent, fiul celor doi soţi.

