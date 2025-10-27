Bărbatul acuzat de uciderea amantei sale, după ce a bătut-o pe femeie în localitatea prahoveană Baba Ana, iar apoi a trecut cu maşina peste corpul acesteia, a fost trimis în judecată.

- Bărbatul din Prahova care şi-a ucis amanta trecând cu maşina peste ea a fost trimis în judecată - Arhivă

Potrivit portalului instanţelor de judecată, dosarul de omor calificat a fost înregistrat vineri pe rolul Tribunalului Prahova. Fapta s-a petrecut în dimineaţa zilei de 2 septembrie, surse judiciare precizând la acel moment, pentru Agerpres, că victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală.

Autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp de la momentul comiterii faptelor

"La data de 02.09.2025, în jurul orei 07:30, în timp ce afla pe un drum public, pe raza satului Baba Ana, comuna Baba Ana, judeţul Prahova, inculpatul G. I. (bărbat, 53 ani), cu premeditare, a urmărit cu autovehiculul marca Volkswagen Tiguan victima F. T. (femeie, 57 ani), care se deplasa cu bicicleta pe DJ 102D, în direcţia oraşului Mizil, a ameninţat-o că o omoară şi că se sinucide şi el, a acroşat-o cu partea dreaptă a autovehiculului după ce victima abandonase bicicleta şi încerca să fugă, a continuat prin exercitarea de acte de violenţă fizică de mare intensitate asupra acesteia, lovind-o cu pumnii şi picioarele la nivelul capului şi a trunchiului, iar ulterior s-a urcat la volanul autovehiculului şi a trecut cu roţile acestuia peste corpul victimei care zăcea, inconştientă, la nivelul solului, părăsind rapid locul faptei şi lăsând victima, în stare critică, să agonizeze", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul (PT) Prahova transmis la data de 4 septembrie.

Articolul continuă după reclamă

Conform sursei citate, autorul a fost identificat şi depistat la scurt timp de la momentul comiterii faptelor de către organele de poliţie, fiind prezentat la UPU din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti pentru acordarea de îngrijiri medicale, existând indicii conform cărora a ingerat intenţionat substanţe toxice.

"Urmare a leziunilor suferite, în seara de 02.09.2025 a survenit decesul victimei la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, între leziunile suferite de victimă în urma acţiunilor inculpatului şi deces existând legătură de cauzalitate directă şi necondiţionată. Prin faptele inculpatului, având în vedere violenţa extremă a acestora, s-a produs, totodată, tulburarea gravă a ordinii şi liniştii publice. Prin ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpat, s-a reţinut comiterea faptei de omor calificat cu premeditare şi cruzimi", au arătat atunci anchetatorii.

La nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova nu au fost înregistrate anterior sesizări privind eventuale acte de violenţă fizică sau verbală între autor şi victimă, a transmis Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova la acel moment.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Veţi face cumpărături de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰