Moartea suspectă a unei bătrâne este anchetată de poliţiştii din Caraş Severin. Femeia care locuia împreună cu fiul său, a fost găsită inconştientă în curtea casei sale, cu urme de violenţă pe corp. A fost dusă la spital dar medicii nu au reuşit să o resusciteze.

Cel mai probabil, totul a pornit de la un conflict între victimă şi fiul acesteia, un bărbat de 51 de ani. Alcoolul l-ar fi făcut să îşi iasă din fire şi şi-ar fi lovit mama cu sălbăticie, iar apoi a abandonat-o în grădină. Un vecin a găsit-o şi a sunat imediat la 112, însă bătrâna a murit. Nu a durat mult până când fiul femeii, devenit suspect principal, a fost găsit. Poliţiştii l-au identificat în judeţul Timiş, a fost imediat dus la audieri, iar luni seară a fost reţinut pentru 24 de ore. Urmează să ajungă în faţa magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă. Ancheta este acum preluată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, într-un dosar deschis pentru infracţiunea de omor.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰