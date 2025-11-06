Bărbat dat dispărut, găsit mort într-un canal din Giurgiu. Fratele victimei, principalul suspect

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din judeţul Giurgiu, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit mort, joi, într-o fosă septică dezafectată. Trupul a fost descoperit la trei metri adâncime, pe amplasamentul unei foste cooperative agricole, unde se adăposteşte fratele celui găsit mort. În acest caz există suspiciunea că bărbatul a fost ucis, fiind deschis dosar pentru infracţiunea de omor.

UPDATE: Principalul suspect în acest caz este chiar fratele bărbatului, care a mai fost condamnat pentru omor în trecut.

Bărbatul de 59 de ani, din comuna giurgiuveană Bălănoaia, a fost dat dispărut la Poliţie în după-amiaza zilei de 4 noiembrie. De atunci, poliţiştii au făcut publice semnalmentele şi fotografia lui, cerând sprijinul populaţiei pentru găsirea acestuia, iar în paralel a fost căutat în zona localităţii de domiciliu.

Nu se cunoaşte deocamdată cauza decesului

În primă fază, a existat suspiciunea că s-ar fi putut îneca într-o baltă din localitate, motiv pentru care au fost chemaţi şi scafandri. Pentru că nu a fost găsit în baltă, căutările au fost extinse pe amplasamentul unui fost CAP, iar joi după-amiază a fost găsit la trei metri adâncime, într-o fosă septică de pe amplasamentul fostei CAP.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că în acea zonă se adăposteşte fratele celui dispărut. Conform surselor citate, nu se ştie, până la ora transmiteri acestei ştiri, care este cauza decesului, şi nici dacă pe trupul neînsufleţit sunt urme de violenţă, aceste aspecte urmând a fi stabilite la necropsie. Există, totuşi, suspiciunea că bărbatul nu a ajuns accidental în fosta septică dezafectată, motiv pentru care a fost deschis dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de omor.

